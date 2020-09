Al otro mundo: el sanmartinense Nano Cataldi se prepara para viajar y transformarse en el entrenador del equipo chino de snowboard

Hernán Cataldi, “Nano”, cómo es más conocido en el ambiente del deporte donde ha convertido un referente, le cuenta a Diario 7 Lagos cómo se prepara para una experiencia singular: viajar a China para ser el head coach del equipo de snowboard de China.

Dueño de un pasado y presente vinculado al alto nivel del deporte, Cataldi se destaca por haber representado al país como entrenador en los Juegos Olímpicos Juveniles y por llevar hace muchos años al Team Chapelco a competir con diferentes países del mundo por giras europeas. Ese roce internacional es el que le abrió las puertas para un nuevo desafío en su carrera.

Cataldi fue tres veces campeón sudamericano, fue cuatro veces campeón nacional, participó en más de 10 copas del mundo, fue reconocido con Premio Olimpia al mejor snowboarder argentino (2006), por nombrar sólo algunas de los puntos altos de su carrera.

“Tuve charlas con gente de Chile y Alemania, a quienes le estoy muy agradecido, y después me llegó una propuesta desde China para ver si me interesaba ser el head coach del equipo de snowboard cross. Primero busqué saber de qué se trataba, cuáles eran los objetivos a donde íbamos, y finalmente me decidí”, resume el entrenador.

Cataldi reconoce que si bien trabajó con gente de otros países, “esto es algo muy diferente”, por lo que tuvo que analizarlo con detenimiento, aunque la propuesta no dejaba de ser interesante y lo cautivó el objetivo de competir con sus chicos en la Copa del Mundo de Snowboard que se desarrolla en febrero en China.

Para ello deberá trabajar con intensidad y el sanmartinense reconoce que su objetivo es clasificar a algunos de sus dirigidos al mundial. Tendrá contrato por un año y como primera escala lo espera la ciudad de Beijing. Allí comenzará la preparación en nieve artificial mientras que para noviembre espera comenzar la gira por otros países compitiendo por la clasificación.

“Voy a estar con un traductor de inglés a chino mandarín”, cuenta a la hora de referirse sobre lo incierto de su aventura y agrega: “Me tengo que acostumbrar no solo al país, sino al país en medio de la pandemia. Esto todo nuevo, pero vamos para adelante”, concluye.

De esta manera y con merecido reconocimiento a su larga trayectoria, el vecino de San Martín propone hacerse camino al andar, siempre vinculado a la nieve, siempre vinculado a su pasión.

