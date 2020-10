Advierten que no se cobra la Tasa de inspección de Antenas: “no sabían siquiera cuántas habían”

“Los impuestos y tasas que pagan las vecinas y vecinos tienen aumentos anuales, que nunca a nadie se le olvidan de actualizar, pero en cambio, a empresas, que además les fue muy bien en este contexto como los Bancos y empresas telefónicas, no, no se les ocurre actualizar”, precisaron desde el Bloque Frente de Todos de San Martín de los andes quienes presentaron dos proyectos para que el municipio actualice su recaudación en materia de inspección y habilitación de antenas.

“No puede el ejecutivo decir que no hay plata o presupuesto si no se recauda y actualiza lo que por ordenanza existe, si no se gestiona y se piensan otras alternativas. No pueden haber respuestas fáciles que sigan afectando el bolsillo del pueblo trabajador. Si se aprueban estas ordenanzas, la mayoría de la recaudación ira al colectivo, para destrabar el conflicto”, indicaron desde el FdT

Desde el Bloque de Concejales del Frente de Todos señalan que luego de 9 meses de debate sobre la tarifaria del transporte público, “2la única respuesta frente a esta problemática es el aumento. Esto nos parece una solución fácil para el sector político, pero difícil para el bolsillo de todos”.

El bloque presentó dos propuestas para disminuir el impacto del aumento en el bolsillo y la economía de las familias sanmartinenses. “Lo que nos parece preocupante, es que ambas propuestas surgen de tasas y recaudaciones ya previstas, pero que no se estaban llevando a cabo por parte del ejecutivo”, remarcan

Se trata de la Actualización de la tarifaria con respecto a las tasas de inspección y habilitación de las antenas. “Lo más grave, más allá de la actualización, es que no se estaban cobrando y cuando consultamos desde el concejo, la respuesta es que no sabían siquiera cuántas antenas habían en nuestra localidad ni tampoco tenían interés de relevarlas. Por eso, nos informamos por el ENACOM que hay 240 antenas en nuestra localidad y toda la información básica sobre este tema.”

Actualización de la tarifaria de las tasas a bancos y casas de cambio. “Desde el 2015 no había una actualización en la tarifa, sino que se mantenía fija. Esta nueva actualización, solo por dar dos ejemplos significaría que:

Bancos Nacionales, Provinciales y Cooperativos que hoy pagan anualmente un mínimo de $90.000 pasarían a pagar $792.000.

Bancos Privados (por sucursal), pagan hoy $112.500 y pasarían a pagar $990.000″

