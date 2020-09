Acuerdo histórico: Arabela firmó la adjudicación de 50 viviendas para trabajadores de ATE en Bariloche

La Gobernadora Arabela Carreras y el secretario adjunto de ATE Nación, Rodolfo Aguiar, firmaron hoy en San Carlos de Bariloche la adjudicación de 50 viviendas para trabajadoras y trabajadores del gremio. El plan está ubicado en el barrio El Frutillar.

Se trata de un acuerdo histórico que beneficiará a estatales de la ciudad andina, quienes en un futuro inmediato contarán con la llave de su nuevo hogar.

En este marco, Arabela Carreras expresó que “mientras parece que algunos ciudadanos siguen el camino fácil de la toma para tener una tierra o una vivienda, demostramos que el camino de la sociedad organizada es con diálogo y esfuerzo. Acá hay un Gobierno honesto, que tiene organizados sus recursos y viene trabajando desde la gestión de Alberto Weretilneck”.

“A pesar de la crisis sanitaria y económica no sólo en Río Negro, sino en el país, hemos decidido no dejar ni por un momento de invertir en obra pública. Quiero destacar además que la empresa a cargo no descuida ningún detalle y hemos visto la excelencia constructiva, la generación de empleo que esto produce y el movimiento económico que se da en la comunidad de Bariloche que está tan golpeada”, agregó.

Además de la firma, la Mandataria junto a parte de su gabinete y la dirigencia del gremio recorrieron las viviendas que se encuentran en su última etapa de construcción. No sólo supervisaron las futuras casas, sino también la infraestructura exclusiva que se tenderá para abastecer al nuevo barrio.

“Será un barrio de trabajadores y trabajadoras, los mismos que construyen una sociedad mejor, los mismos que construyen un futuro para nuestro país; seguro que va a ser un buen barrio y una linda comunidad”, enfatizó Arabela.

De la recorrida participaron los ministros de Gobierno y Comunidad, Rodrigo Buteler y de Obras y Servicios Públicos, Carlos Valeri, junto al secretario general de ATE en Río Negro, Rodrigo Vicente y la dirigencia del gremio en Bariloche.

Más de 800 viviendas

Por su parte, el ministro de Obras y Servicios Públicos, Carlos Valeri, explicó que en este momento en Bariloche se están construyendo 875 viviendas, unidades incluídas en el plan “Techo Digno”. “Esas viviendas se habían contratado desde Nación de tal forma que solamente se ejecutaba la vivienda sin infraestructura. El Gobierno de Alberto Weretilneck y la continuidad de la Gobernadora Arabela Carreras se hizo cargo y pasó a potestad de la Provincia, ya que antes lo administraba Nación junto a los municipios”, explicó.

“Estamos haciendo las viviendas y la infraestructura exclusiva que es igual de importante. De las 875 viviendas 50 son del barrio ATE y las más avanzadas en un 85 por ciento; auguramos que en un año podremos entregarlas ya que tenemos un gran trabajo por delante para que cuenten con todos los servicios como corresponde. También tenemos un gran numero ubicadas en Altos del Este, en la zona de circunvalación”, detalló el funcionario. Cabe destacar que se trata de 875 viviendas que ya cuentan con sus respectivos adjudicatarios y que la inversión es absorbida en su totalidad por el Gobierno de Río Negro

