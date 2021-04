Activaron el protocolo Covid en un jardín de San Martín y aislaron a un auxiliar

Ayer por la mañana mientras todo era descontrol por la falta de combustible y algunas escuelas anunciaban que no iban a ofrecer clases presenciales por las dificultades que tenían los docentes y alumnos para asistir, en el jardín N°12 se conoció que se activó el protocolo de coronavirus por el caso de un auxiliar.

En diálogo con Diario 7 Lagos, Mabel Campilongo, Directora del jardín, aclaró que se trató de un “contacto estrecho”, es decir que se decidió aislar al auxiliar por haber estado en contacto con un caso positivo.

Campilongo resaltó que el lunes por la mañana se definió suspender las clases presenciales sólo por prevención, pero que en hora de la tarde ya se volvió a la normalidad. Al tratarse de un contacto estrecho se resolvió aislar al auxiliar en cuestión y continuar con las actividades con los otros trabajadores.

La autoridad del jardín N°12 de San Martín informó que en este martes se continuará con la tendencia del turno tarde del lunes, habrá actividad presencial tanto en horas de la mañana como en horas de la tarde.

Campilongo detalló que la institución tiene “pocos auxiliares” y que están a la espera de un nombramiento, después de que el año pasado hayan perdido a un compañero que falleció y será reemplazado por su hijo.

La situación no generó ningún tipo de alarma al interior de la comunidad educativa que sigue con sus actividades de manera normal. Cabe destacar que hasta el momento en San Martín de los Andes no se registraron este tipo de episodios en las escuelas, por lo que las clases presenciales no son una discusión como si ocurre en otros puntos del país.

