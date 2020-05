Acordes del sur: Germán Lema presenta “Fuera del ruido”, su octavo disco

En esta sección del Diario 7 Lagos todas las semanas te presentamos a diferentes artistas de la región, proyectos musicales que vale la pena escuchar. En este caso nos adentramos de Germán Lema, el compositor barilochense que por estos días está presentando su nuevo EP: “Fuera del ruido”.

Con una vida musical íntimamente ligada al jazz y la música instrumental como principal carta de presentación, en este 2020 el músico sale a la cancha con algo diferente e inusual en su propuesta: después de más de 20 años de carrera saca sus primer trabajo vocal, canciones con letras.

Si se tiene que describir este material con 6 canciones, Lema asegura que se acerca de alguna forma al rock. Si bien lleva consigo todo ese bagaje conseguido a partir de experimentar a lo largo de su carrera en diferentes colores y formas, estas canciones se acercan a una propuesta de disco de rock.

“Es el primer disco cercano al rock porque tengo varios discos de jazz, de música clásica, de percusión y hace rato que me venía pegando la idea de jugar con la palabra. Es el primero en el que después de veintipico de años volví a escribir canciones”, cuenta Lema.

A la hora de explicar esa decisión o destacar lo positivo de este formato, asegura: “Tal vez la idea es que el mensaje sea más directo, la música instrumental es universal pero a la vez es bastante abstracta, también tenía que ver como poner en palabras esos distintos colores que yo estaba queriendo expresar. Estuve laburando muchisímo en los últimos tiempos con cantantes y todo eso me interesó para ver como encajarlo en el lenguaje estético que vengo construyendo en los últimos 25 años”.

En su clasificación clara de músico de jazz y experimental reconoce una libertad y una idea de “no estar preso de nadie ni de nada”. “Me pasa algo que bastante hincha pelotas que es que no soporto la música genérica. Me encanta Charly pero después veo bandas que suenan a Charly y para eso me quedo en mi casa”, reflexiona.

Lema describe que en este EP se reconocen cuestiones estéticas que trabaja hace mucho años y que con el agregado de la voz tal vez el público puede llegar a descurbrir. Sin embargo, deja en claro su conocimiento de que la propuesta está hecha y que después todo depende del oyente, que podrá prestar atención o no a métricas o armonías extrañas que “Fuera del ruido” comparte.

Para lo que viene Lema adelanta que ya tiene preparado un nuevo trabajo. Este es de cuatro canciones y lo considera “como una evolución” de su reciente material aunque con más elementos de jazz.

Si querés saber más sobre él, seguilo en sus redes: https://www.facebook.com/lemagerman/