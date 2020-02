Acordes del sur: Conocé a Camila Warner, la voz barilochense que recorre los grandes escenarios del país

Como todas las semanas te seguimos presentando a las mejores artistas de la región, artistas que en base a talento, perseverancia y pasión, buscan ganarse un lugar en la escena grande de nuestra música. En esta ocasión de presentamos a Camila Warner, un artista multifácetica que recorre el país con su talento.

Nacida en Bariloche, esta joven cantante, compositora y directora coral se formó académicamente en la Universidad de Rosario, para luego radicarse en Buenos Aires. Desde allí comenzó a forjar una carrera en la que conviven su pasión por la docencia y el canto.

Poco a poco fue desarrollando una vida vinculada a la música que la llevo a escenarios como el Teatro Colón, el Centro Cultural Kirchner, La Usina del Arte, Teatro El Círculo de Rosario o el Teatro de San Miguel de Tucumán.

Pero esta barilochense además de pisar fuerte en lugares emblemáticos del país, también tuvo la chance de mostrar su voz en países como Chile, México, Cuba, Colombia y Alemania.

“Decubrí la música, me acerque a la música de la mano del coro de niños de Bariloche en el que participé desde muy chica. Después de la secundaria con esas ganas de seguir indagando me radique en Rosario para estudiar canto y dirección coral. Esa ciudad también me brindó la posibilidad de conocer a otros autores y expandir mi oído musical”, explica Camila en diálogo con Diario 7 Lagos.

Lo suyo es la cristalización de aquellos artistas que se preparan para triunfar, su presente es consecuencia de todo un recorrido previo que siempre la mantuvo vinculada al mundo de la música desde muy pequeña cuando ya formaba parte de diferentes agrupaciones corales.

Su perfil de cantautora la encuentra de la mano de un repertorio folclórico en el que interpreta sus propias canciones, como así también la de nuevos referentes de la música patagónica. Esa conexión con las tierras que la vieron nacer es innegable y es por eso que su música suena con identidad bien marcada.

“Mi oído me fue tirando mas para la música popular porque en el folclore encontré algo en donde los artistas tienen un espacio para expresar lo que acontece en sus lugares, para contar sobre costumbres y personajes”, explica la cantautora y agrega: “De ahí es que surge mi necesidad de contar sobre mi, de decir quien era y de donde venia. Así nacieron las letras a la que después les puse melodías”.

El 2020 la encuentra activa con presentaciones en vivo y con ganas de seguir expendiendo un proyecto que la mantiene como protagonista. Es por eso que este domingo estará presentándose en Moma, Traful 210 (Melipal) desde las 21hs. En este show estará acompañada por José Torelli en la guitarra y Anahí Mariluán como invitada especial.

Además, Camila asegura que se prepara para la grabación de su primer trabajo discográfico, el objetivo primordial que se pone para este año.

Si querés saber más sobre ellas, seguilas en sus redes:

https://www.facebook.com/lacamiwarner