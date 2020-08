A una semana de comenzar el programa, Moria Casán amenazó al aire con abandonar el Cantando

Son muchos los chispazos, enojos, ironías y críticas de todo tipo los que se vieron en Cantando 2020 desde su debut. Sin embargo, uno de los momentos de mayor tensión en el programa se dio cuando Moria Casán abandonó su silla, volcó su furia al aire… ¿y amenazó con renunciar?

Al termino del debut de Adabel Guerrero, llegó el turno de Dan Breitman. Pero antes de dar comienzo a la ronda de las devoluciones y puntajes, Ángel de Brito reparó en la actitud de Moria, quien estaba a un costado del estudio, parada y sin ánimos de hablar.

“La señora Moria Casán abandonó su silla en el estrado y se fue a otro sector. ¿Qué pasa Moria?”, indagó el conductor.

Fue entonces que la diva agarró el micrófono y descargó sus sensaciones al aire: “Quiero aclarar una cosa. Acá me dicen que hay que hacer todo rápido para que entren todas las parejas, por la dinámica, por el Covid-19, por la nueva vida, por la nueva era”, comenzó diciendo, con ironía.

Luego, se refirió a las condiciones de contratación para ocupar su lugar: “Yo firmé acá y vino mi abogado César Carozza para no ser jurado, porque yo fui jurado 10 años y no quiero tener el cu… en forma de silla para darles devoluciones a gente que conozco y que no conozco. Ellos se merecen todo mi respeto porque me pagan para puntuar al cuatro de copas y al as de espada”.

“Ahora, yo podía frenarlos a ustedes y a quien quiera. Así me lo prometieron ‘Moria tiene plano libre’. Y el ‘plano libre’ para mí no es ser el mismo jurado que está acá. Si quiero, puedo dar devoluciones y decirle a la señorita coconductora (por Laurita Fernández) ‘pulpito’ y te puedo decir a vos (dirigiéndose a De Brito) ‘quiero que hables más’. Y quería decirle algo a Adabel Guerrero porque eso es lo que yo arreglé”.

“Entonces, si no se me respeta, me voy, mi amor. No tengo nada en contra de nadie, pero no quiero poner mi cu… para darles devoluciones a todos y que me estén corriendo con que viene el noticiero, viene el Covid. No, mi amor, no es así la vida. Entonces, si me quedo porque después voy a hablar con producción y mi abogado, voy a puntuar en silencio”, cerró, sin volver a emitir opinión sobre los participantes.

0 Compartidos