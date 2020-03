9M en Angostura: “El femicidio es un fenómeno que crece y del cual no somos indiferentes”

Así lo aseguró en diálogo con Diario 7 Lagos Isabella Ceola, Subsecretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Villa La Angostura. Durante el paro que tuvo lugar ayer que contó con el apoyo de las autoridades municipales mediante la determinación de decretar un asueto, las trabajadoras de este sector se reunieron para reflexionar y sacarse una foto simbólica a modo de lucha.

El área de Desarrollo Social es el que tomó la posta en el tema y reunió a trabajadoras de direcciones y equipos técnicos de esta cartera para llevar adelante una “jornada de visibilización contra las violencias”.

“Nos reunimos las mujeres y decidimos hacer una foto, después de un espacio de reflexión sobre las violencias que se están viviendo a nivel nacional, provincial y local”, aseguró Ceolla y agregó que las preocupaciones las tienen diariamente al trabajar con mujeres en situaciones de violencia.

“Esto también pasa en Villa La Angostura, tenemos muchas denuncias, muchas situaciones sobre las que estamos trabajando durante el último año y queríamos hacer muy visible el posicionamiento desde el cual nosotros trabajamos que tiene que ver con las perspectivas de derechos y de denuncia a la violencia contra las mujeres”, especificó la titular de la cartera de Desarrollo Social angosturense.

Ceolla hizo referencia a la cantidad de víctimas de femicidio en lo que va del año y en ese sentido es que hizo referencia a la vestimenta de negro con la cual se quisieron mostrar para la foto.

“Vemos la cantidad de casos en lo que va del año, el femicidio es un fenómeno que va creciendo y del cual no somos indiferentes. Nosotros tenemos puestas la mirada y el compromiso en la política pública y en las acciones cotidianas respecto de esta problemática porque no es externo, porque no pasa cotidianamente”, reflexionó Ceolla.

Cabe destacarse que esta acción de visibilización en Angostura se enmarca una jornada de lunes que estuvo marcado por marchas y diversas manifestaciones en diferentes puntos del país.