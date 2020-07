¿Qué son los Brackets estéticos y por qué elegirlos?

Dentro del ramo de la odontología, la ortodoncia es una parte sumamente esencial, cuyos trabajos se han ido popularizando conforme han transcurrido los años. A través de dicha práctica, se pueden estudiar, prevenir y corregir las alteraciones que pudieran presentarse dentro de la cavidad bucal, específicamente en la dentadura.

Con el pasar de los años, la demanda en el uso de los brackets se ha incrementado de manera exponencial, lo que trajo aparejada una creación o innovación respecto de nuevas estrategias para que el tratamiento se adapte con mayor facilidad a los requerimientos de cada paciente. Siendo de gran importancia que cada tipo de brackets, se adapte específicamente a las necesidades de acuerdo a las alteraciones de cada persona, teniendo siempre en consideración de la calidad de los materiales que se empleen, para que se obtengan los mejores resultados.

En la actualidad, se ha popularizado el uso de brackets transparentes, también conocidos como brackets estéticos, los que, de la misma manera que en el caso de los metálicos, son utilizados para la corrección de la posición dental y las malformaciones de las piezas dentales.

Las ventajas de la ortodoncia transparente

La característica que los hace más atractivos que a los metálicos, es que los brackets transparentes, tienen la particularidad de ser casi imperceptibles a la vista, resultando más cómodos de usar para los pacientes que se sienten acomplejados por el uso de la ortodoncia.

A continuación, te contamos sobre algunas de las ventajas que te ofrecen:

· Son fáciles de disimular, pues no son distinguibles a simple vista, por lo que no tenés que preocuparte si no te sentís cómodo con la ortodoncia convencional.

· No cambian su color, no adoptan colores tras su uso, seguirán siendo transparentes durante el transcurso del tratamiento.

· Recomendados por los especialistas de la odontología como los más estéticos.

· No causan molestias, la aplicación de estos brackets es ligera y delicada tanto con los dientes como con la cavidad bucal.

Son muchas las razones que favorecen al uso de los aparatos transparentes, los que están fabricados con zafiro, un material de gran resistencia que no se tiñe tras el consumo de alimentos y que es muy aconsejable para tratamientos de estética dental.

Si requieres de un tratamiento de ortodoncia, puedes consultar con tu odontólogo para que te sugiera la opción que mejor se adapte a tus requerimientos, verás que de la misma manera que con la ortodoncia tradicional los resultados serán los esperados.

Agradecemos a la Dra Alaya por brindarnos esta nota para nuestro portal.

