San Martín de los Andes: Desarrollo social asistió a 2000 familias nuevas desde el aislamiento

El decreto de aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado a nivel nacional, perjudicó a muchas familias y sectores que no pudieron tener ingresos por ver imposibilitado el desarrollo de su actividad laboral.

En este marco de emergencia, el área de Desarrollo Social de San Martín de los Andes, debió incrementar su ayuda y se incorporaron 2000 familias al registro que necesitaron de los módulos alimentarios que se reparten casa por casa y en comedores.

Natalia Vita es la secretaría de Desarrollo Social local y destacó: “Hemos logrado trabajar coordinadamente con bomberos, organizaciones, con algunos vecinos que también se suman para poder tratar de llegar a la mayor cantidad de familias posibles”.

En este sentido, se refirió a la colecta de invierno de Bomberos y señaló: “Fue muy buena y los alimentos que pudieron recolectar ya los hemos entregado con distintos módulos a las familias y también con la cuestión del abrigo, las frazadas y demás. La gente de bomberos estuvo repartiendo por su lado y nos entregó una parte a nosotros para entregar a las familias que tenemos registradas que necesitan”.

De esta forma, la funcionaria aseguró que desde que comenzó el aislamiento cuentan con 3.000 familias registradas, pero previo a la pandemia había 1000, entre comedores y familias que reciben bolsones.

“Esto se ha visto aumentado sobre todo porque la gente no pudo salir de su casa, no pudo ir a trabajar, hubo todo una situación que hizo que en abril la demanda aumentara considerablemente a partir de que se fueron liberando actividades ha hecho que algunos sectores ya no necesitaban ayuda porque han podido empezar a trabajar, sobre todo obra privada, obra pública, algún otro sector ya no está requiriendo de nuestra ayuda” informó.

Los módulos fueron armados con víveres secos y los reforzaron con frutas y verduras. Además, esta última semana consiguieron donaciones de carne y pollo de una estancia para sumar.

“Estábamos haciendo cada 10 días las entregas, ahora con este refuerzo lo estiramos un poco más y vamos viendo a medida que la gente lo va solicitando” suma Vita e invita a quien necesita ayuda a contactarse al 42487 de 9 a 13 hs. o por Whatsapp a 294 469 2242.

Pero además, en la delegación de Las Rosas, la delegada junto con el panadero Manuel, quienes hacen el pan que reparten en los módulos, recibieron la donación de harina de una vecina y es la que están utilizando para elaborar el producto.

Por último, Vita se refirió al compromiso de los vecinos sarnmartinenses y destacó: “Es importantísima la ayuda de los vecinos, esto ha demostrado lo solidario que es San Martín de los Andes, tanto desde el lugar de cada vecino como de distintas organizaciones o instituciones que en todo momento colaboran, se ponen a disposición y eso es constante”.

“Desde que empezamos ahora estamos todo el tiempo recibiendo colaboración de distintos sectores, para la gente que más lo necesita de distintas manera no solo con mercadería, con otras cosas que también colaboran y ayudan en este contexto” finalizó.